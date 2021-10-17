Yapay zeka ile 35 milyon dolarlık soygun
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka ile şirket yöneticilerinin sesleri taklit edilerek 35 milyon dolarlık soygun gerçekleştirildi. Uzmanlar, sahte görüntü ve ses kopyalama tekniklerinin çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek uyardı.
TANIDIĞI BİR SES TARAFINDAN ARANDI
2020'nin başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Centennial Bank’ta çalışan bir müdür, sesini tanıdığı bir kişi (daha önce konuştuğu bir şirketin müdürü) tarafından arandı. Müdürün iyi haberleri vardı: Şirketi bir satın alma yapmak üzereydi, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerekiyordu.
Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve ne kadar miktarda paranın gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.
Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE’li yetkililer, Centennial Bank'ın ABD merkezli hesaplarına giren çalıntı paranın izini sürmek için ABD polisinden yardım istedi.
17 KİŞİNİN KANDIRILDIĞI DÜŞÜNÜYOR
Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullanarak ayrıntılı bir plan yaptı. Yetkililer, bu şekilde aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin dünyadaki çeşitli hesaplara para göndermesi için aldatıldığını düşündüklerini açıkladı. Belgede, kurbanların isimlerine yer verilmedi.