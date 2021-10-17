Yapay zeka ile 35 milyon dolarlık soygun

TANIDIĞI BİR SES TARAFINDAN ARANDI

2020'nin başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Centennial Bank’ta çalışan bir müdür, sesini tanıdığı bir kişi (daha önce konuştuğu bir şirketin müdürü) tarafından arandı. Müdürün iyi haberleri vardı: Şirketi bir satın alma yapmak üzereydi, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerekiyordu.