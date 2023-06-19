Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 yılında net 4.253,40 TL olarak açıklanmıştı. Daha sonra yüzde 30 artış ile Temmuz 2022 için net 5.500,35 TL olarak belirlendi. Bu sırada 1 Haziran 2022’de, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14’tü.

Daha sonra 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak asgari ücret, Aralık 2022’de net 8.506 TL olarak belirlendi. Burada artış yüzde 54 olmuştu. Bu tarihte ise Temmuz 2022 – Aralık 2022 arası enflasyon farkı 15,4 olarak hesaplanmıştı.

Şimdi Türkiye’de 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,52 oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?