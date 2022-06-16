Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih
Yapay zeka destekli yeni bir bilimsel çalışma, atalarımızın ateşi 1 milyon yıl önce kullanabildiğini ortaya koydu.
Atalarımızın ateşi kontrol etmeyi öğrenmesi medeniyet tarihindeki en önemli gelişmeler arasında.
1 / 10
Bu sayade atalarımız akşam saatlerini verimli yaptı, zorlu iklim koşullarında hayatta kaldı ve en önemlisi yiyeceklerini pişirerek besin değerlerini artırdı. Bu da beynin yeterince beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulundu.
2 / 10
Bilim insanları arasındaki genel kanı atalarımızın 1.5 milyon yıl önceden itibaren ateşi kullanmaya çalıştığı yönünde.
3 / 10
Ateşi kullanan ilk insanları onu direkt olarak oluşturmak yerine doğada var olan ateşleri kullanmayı tercih etti. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangınlar buna örnek olarak gösterilebilir.
4 / 10