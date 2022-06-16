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Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih

Yapay zeka destekli yeni bir bilimsel çalışma, atalarımızın ateşi 1 milyon yıl önce kullanabildiğini ortaya koydu.

Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih - Resim: 1

Atalarımızın ateşi kontrol etmeyi öğrenmesi medeniyet tarihindeki en önemli gelişmeler arasında.

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Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih - Resim: 2

Bu sayade atalarımız akşam saatlerini verimli yaptı, zorlu iklim koşullarında hayatta kaldı ve en önemlisi yiyeceklerini pişirerek besin değerlerini artırdı. Bu da beynin yeterince beslenmesine ve gelişmesine katkıda bulundu.

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Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih - Resim: 3

Bilim insanları arasındaki genel kanı atalarımızın 1.5 milyon yıl önceden itibaren ateşi kullanmaya çalıştığı yönünde.

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Yapay zekayla tarih yeniden yazılıyor: İşte ateşin keşfedildiği tarih - Resim: 4

Ateşi kullanan ilk insanları onu direkt olarak oluşturmak yerine doğada var olan ateşleri kullanmayı tercih etti. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangınlar buna örnek olarak gösterilebilir.

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