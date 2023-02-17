Yapımı 7 gün sürüyor: Deprem sonrası yapılan evler 300 yıl dayanıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Uzmanlar şimdi de İstanbul için uyarılar yaparken, vatandaş sağlam ev arayışına girdi. Bir yandan da depremzedeler için hem hızlı hem de güvenli evler aranıyor. Bu süreçte Japonya'da yapılan köpük evler gündeme geldi.