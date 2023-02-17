Yapımı 7 gün sürüyor: Deprem sonrası yapılan evler 300 yıl dayanıyor!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası depremzedelerin evlerine en kısa sürede kavuşması için çalışmalar sürüyor. Japonya'da deprem sonrası yapılan köpük evler ise dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Uzmanlar şimdi de İstanbul için uyarılar yaparken, vatandaş sağlam ev arayışına girdi. Bir yandan da depremzedeler için hem hızlı hem de güvenli evler aranıyor. Bu süreçte Japonya'da yapılan köpük evler gündeme geldi.
Bu köpük evlerin üreticisi Japan Dome House firması. Firma evleri 4. nesil bir yapı malzemesi olarak tanımlanan genleşmiş polistiren kullanarak üretiyor. Köpük evler büyük Japonya depreminden sonra popüler hale geliyor ve kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından ilgi görmeye başlıyor.
Köpük evlerin üretildikleri genleşmiş polistiren malzemesi yüksek yalıtkan özelliği sayesinde inşa edilen evlerin sıcak olmasını sağlıyor.
Kubbe biçimindeki mimariye sahip olan köpük evler ısının ev içerisinde genleşmesini ve köşelerde sıkışmak yerine ev içerisinde rahatça dolaşmasını sağlıyor.
Polistiren malzemeden üretilen evlerde herhangi bir paslanma ya da çürüme meydana gelmiyor. Bu sayede evler çok uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.