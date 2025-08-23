Yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp var
Çin'de bir nehrin üzerinde yapımı devam eden demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.
Kaynak: İHA
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1.6 kilometre uzunluğundaki demiryolu köprüsü çöktü.
O anlar kameraya saniye saniye yansırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Faciada en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu.
Çin resmi medyası, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalıştığı sırada germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu aktardı.
