Yaptığı iyilik hayatını kararttı: Hem milyonlarca lira dolandırıldı hem hapse girdi!
Elazığ'da bir kişi, iş arkadaşına yardım etmek isterken hem 7 milyon 800 bin lira dolandırdıldı hem de cezaevine girdi.
Olay, yaklaşık 6 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Medikal Hospital Hastanesi'nde personel olarak çalışan 2 çocuk babası yüzde 40 duyma engelli C.Y. (40), 6 ay önce iş arkadaşına hesabındaki ipoteği kaldırması için birikimi olan 400 bin lirayı verdi.
Ardından şahıs, ipoteğin kalkmadığını belirterek 500 bin lira daha isteyince Y.'ın bunu vermesi üzerine silsile başladı. Y., önceki verdiği paraları kurtarmak için kendisi, annesi ve eşi üzerine krediler çekerek para gönderdi, ardından hastanedeki 11 iş arkadaşında borç alarak şahsa toplam 7 milyon 800 bin lira para gönderdi. Son olarak eşinin altınlarını veren Y., evi satmaya kalkışınca aile büyükleri durumu öğrenerek engel oldu. Ardından borç aldıkları şahısların şikayet etmesi üzerine C.Y. ve para gönderdiği M.T. yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeğeninin Medical Hospıtal'da 10 yıldır çalıştığını belirten dolandırılan şahsın amcası C.Y., "Yeğenim aynı zamanda doğuştan yüzde 40 işitme engelli ve çok saf. Bunun yanına gelen M.T. isimli arkadaşıyla aynı yerde çalışıyorlar. Bir süre sonra dertleşiyorlar. C.'ye ne birikiminin olduğunu soruyor. C. de ‘Bugüne kadar 400 bin lira biriktirdim ve kız kardeşim Kıbrıs'tan 1 milyon bana emanet para göndermiş' diyor. Bunu duyunca, birkaç gün sonra şahıs, ‘Benim bankada param var, fakat bloke olmuş. Sen benim arkadaşımsın bana yardım eder misin diyor' diyor. Bu da inanıyor yardım amacıyla 400 bin lirasını kaptırıyor. Ondan sonra M.T., ‘bu para yetmedi 500 bin lira daha lazım' diyor, sürekli para istemeye başladı. Yeğenimde de para bitince gidip annesinden 1 milyon kredi çekiyor. Annesi yüzde 90 engellidir. Yetmezmiş gibi eşinden 400 bin liraya çekiyor ve veriyor. Onlar bitince hastanede çalışan 11 arkadaşından borç alıyor" dedi.
Y., "Şahıs son olarak 48 bin lira gönderirsen bu iş tamam diyor. Şahıs, bankada olan 7 milyon 800 bin lira dekont gönderiyor ve bak bu kadar para var diyor. Yeğenim C., ‘Vallahi yok, ben bittim, tükendim artık kimse bana para vermiyor' diyor. Şahısta ‘parayı göndermezsen gönderme, senin gönderdiğin para da yandı benim param da gitti. Artık sen bilirsin' diyor.