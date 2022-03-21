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Yaptırımların hedefindeki Rus milyarderin yatı Türkiye'de

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ''My Solaris'' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demirledi.

Yaptırımların hedefindeki Rus milyarderin yatı Türkiye'de - Resim: 1

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. 

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Yaptırımların hedefindeki Rus milyarderin yatı Türkiye'de - Resim: 2

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. 

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Yaptırımların hedefindeki Rus milyarderin yatı Türkiye'de - Resim: 3

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

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Yaptırımların hedefindeki Rus milyarderin yatı Türkiye'de - Resim: 4
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