Yardım kamyonları, Refah Sınır Kapısı’ndan geçişi başladı
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ’nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.
Kaynak: DHA
DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze’ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde ; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.
1 / 4
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medyadan yardım ve tıbbi malzeme yüklü kamyonların Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye doğru geçmeye başladığını duyurmuştu.
2 / 4
Bakan Cleverly “Hayat kurtarıcı yardım taşıyan kamyonlar Refah'tan Gazze'ye geçmeye başladı. Bu yardım, acı çekenler için bir can simididir. Ancak (bu) tek seferlik olamaz. İngiltere, Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ediyor” açıklamasında bulunmuştu.
3 / 4
4 / 4