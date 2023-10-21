Yardım kamyonları, Refah Sınır Kapısı’ndan geçişi başladı

Bakan Cleverly “Hayat kurtarıcı yardım taşıyan kamyonlar Refah'tan Gazze'ye geçmeye başladı. Bu yardım, acı çekenler için bir can simididir. Ancak (bu) tek seferlik olamaz. İngiltere, Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ediyor” açıklamasında bulunmuştu.