Yargı dizisi final yapıyor
Kanal D'nin üç sezondur ekran olan Emmy ödüllü dizisi Yargı, 26 Mayıs Pazar günü ekrana veda ediyor.
Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın finaline sayılı günler kaldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleşecek ‘Yargı Veda’ programı için son hazırlıklar yapılıyor. İlk bölümden itibaren Yargı’da rol alan oyuncular ve emek verenlerin de katılacağı gecede, sürpriz isimlerin sahne alacağı öğrenildi.
‘Yargı Veda’ programı, canlı yayınlarla Kanal D, teve2 ve D-Smart Dizi Smart Max kanallarından, bu kanalların sosyal medya hesaplarından ve D-Smart GO' dan izleyici ile buluşacak.
BİLETLER 24 SAATTE TÜKENDİ
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan dizinin biletleri 24 saat dolmadan tükendi. Gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak.