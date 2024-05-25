Yargı dizisi final yapıyor

BİLETLER 24 SAATTE TÜKENDİ

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan dizinin biletleri 24 saat dolmadan tükendi. Gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak.