Yargıtay'dan ev sahibine iyi, kiracıya kötü haber!

YARGITAY İKİ DAVADAKİ YANLIŞ KARARI DÜZELTTİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Yargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 yılı aşkın süredir kiracı olan ve oturduğu ev 2018 yılında satılan, satın alan kişinin oğlunun konut ihtiyacının olmasından dolayı kiracının tahliyesi talepli davada Yargıtay kararını açıkladı.

Davalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.