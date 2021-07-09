Yarı çıplak kadın ortalığı birbirine kattı: ''Yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten''

Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, “Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm” dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.’yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten” dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.