  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çıplak turist Taksim'i birbirine kattı

Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı

Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol turist ortalığı birbirine kattı.

Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde meydana gelen olayda, İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı. 

1 / 8
Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. 

2 / 8
Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı - Resim: 3

Bunun üzerine İspanyol turist, esnaftan ve görevlilerden tepki gördü. Bir otel görevlisi, içeri girmek için ısrar eden turisti iterek yere düşürdü. 

3 / 8
Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı - Resim: 4

Dakikalarca düştüğü yerden kalkmayan turist, bir süre sonra doğrularak bir polis aracının önünde durdu.

4 / 8