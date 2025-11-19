Yarım asırlık çift deprem fırtınası sonrasında evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Koç, yaşanan sürekli hareketlilik nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, birçok kişinin geceleri araçlarda, çadırlarda veya konteynerlerde sabahladığını ifade etti. Koç, "Devletimiz ve belediyemiz ilk andan beri yanımızda. Konteynerler hemen teslim edildi, gelmeye de devam ediyor. 10 Ağustos depreminde karar çıkan, askı süreci tamamlanan binalarımızda yıkım çalışmaları başladı. İnşallah 27 Ekim'de karar çıkan binalar da en kısa sürede yıkılacak" dedi.