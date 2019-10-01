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  3. 01 Ekim 2019 17:33

Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü

Grönland'da 1972 yılında avcılar tarafından bulunan eskimo (inuit) mumyaları ile ilgili bir sır daha aydınlandı. Mumyaların çok iyi muhafaza edilmiş olmasının nedeninin soğuk hava koşulları olduğu ortaya çıktı.

Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü

Grönland'da 1972 yılında avcılar tarafından bulunan eskimo (inuit) mumyaları ile ilgili bir sır daha aydınlandı. Mumyaların çok iyi muhafaza edilmiş olmasının nedeninin soğuk hava koşulları olduğu ortaya çıktı.

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Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü

Ölüm sebepleri henüz belirlenemeyen altı kadın ve iki çocuktan oluşan grubun radyokarbon araştırması sonucunda 500 yıl önce öldüğü tespit edildi.

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Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü

Deri, tırnak ve saçları bulunan mumyaların alın ve çenelerinde dövme olduğu da fark edildi.

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Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü

Eskimo kültüründe, bir ailede annenin ölmesi durumunda çocukları da onunla birlikte gömülüyordu. Çocuklar hayatta ise öldürülüyordu. Bu gelenek, ailenin 'huzur içinde olduğundan emin olmak için' uygulanıyordu.

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