Yarım asırlık mumyaların sırrı çözüldü
Grönland'da 1972 yılında avcılar tarafından bulunan eskimo (inuit) mumyaları ile ilgili bir sır daha aydınlandı. Mumyaların çok iyi muhafaza edilmiş olmasının nedeninin soğuk hava koşulları olduğu ortaya çıktı.
Grönland'da 1972 yılında avcılar tarafından bulunan eskimo (inuit) mumyaları ile ilgili bir sır daha aydınlandı. Mumyaların çok iyi muhafaza edilmiş olmasının nedeninin soğuk hava koşulları olduğu ortaya çıktı.
Ölüm sebepleri henüz belirlenemeyen altı kadın ve iki çocuktan oluşan grubun radyokarbon araştırması sonucunda 500 yıl önce öldüğü tespit edildi.