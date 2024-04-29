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Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu

Çorum'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini de su bastı.

Kaynak: DHA
Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu - Resim: 1
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Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu - Resim: 2

Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yoğun su birikintisi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bazı araçlar ise güçlükle ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. 

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Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu - Resim: 3

Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde ise şiddetli dolu nedeniyle köy sakinleri büyük korku yaşadı. 

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Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu - Resim: 4

Cep telefonu ile dolu yağışını kaydeden vatandaş, "Her yer bembeyaz oldu. Afetten sen bizi koru yarabbi” diye dua etti.

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