Yarın itibariyle her şey değişiyor: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var!

“Bilmeden Kullandım” Savunması Sona Erdi

Bugüne kadar bazı mükellefler, sahte faturaları “bilmeden kullandıkları” savunmasıyla daha hafif cezalarla karşılaşabiliyordu. 1 Ekim’den itibaren bu savunma geçerliliğini yitirmiştir.

Artık sahte fatura kullanan her mükellef, bilerek kullanmış sayılacak ve en ağır yaptırımlara tabi olacaktır.