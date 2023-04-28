Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vizyon Proje Sultanbeyli Millet Bahçesi açılış törenine katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, başvuruların başladığı Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.
Kurum şunları kaydetti:
“2012 yılında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de ‘İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ‘Yarısı Bizden’ diyoruz. Buradaki tüm kardeşlerimizden de devletimizin her türlü desteği adeta ayağınıza serdiği bu kampanyaya katılmanızı özellikle rica ediyoruz.
Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul’umuzda 243 bin 72 bağımsız bölümden oluşan, şimdiye kadar 37 bin 178 başvuru yapıldı. Sultanbeyli’mizdeki başvuru sayısı da şu anda 867 binamız. Bu da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren başvuruyla Sultanbeyli’mizle karşılaşmış durumdayız. 29 Mayıs’a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorum.
Bu kampanyanın size fırsat verdiği tüm değerleriyle; devletimizin yerinde, hızlı, gönüllü anlayışıyla dönüştüreceğimiz ve burada maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı, TOKİ’yle inşaatını yapacağımız bu kampanyayla birlikte, milletçe daha güçlü bir Türkiye’nin adımlarını sokak sokak, mahalle mahalle hep birlikte atalım.”