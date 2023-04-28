Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı belli oldu

Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul’umuzda 243 bin 72 bağımsız bölümden oluşan, şimdiye kadar 37 bin 178 başvuru yapıldı. Sultanbeyli’mizdeki başvuru sayısı da şu anda 867 binamız. Bu da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren başvuruyla Sultanbeyli’mizle karşılaşmış durumdayız. 29 Mayıs’a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorum.