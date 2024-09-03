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Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Yarısı Bizden'' kampanyasında yeni dönemin başladığını belirterek, ''İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız'' dedi.

Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar, yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor. 

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Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı - Resim: 2

Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

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Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaştı. 

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Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı - Resim: 4

Bakan Kurum, "'Yarısı Bizden' kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi. (DHA)

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