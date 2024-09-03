Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar, yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor.