Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı: ''Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim''
Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için Yarısı Bizden desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL'lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü devam ediyor.
26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim" dedi.
Daha önce özellikle torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan esnaf Mikail Keleş, "Eski bina olduğu için torunlarım uyuyamıyorlardı. 'Dede, binamız eski, yıkılır mı ne olur?' diyorlardı. Korkuyorduk. Ama şimdi içimizde o korku yok. Evin içini görüyorsunuz, rahat rahat oturuyoruz. Ama eski olsaydı şu an böyle oturamazdık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu. Onlar olmasaydı zaten biz bu binayı yapamazdık. Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık. Kira yardımı aldık. Ben halkımıza tavsiye ederim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkes de faydalanabilir. Millet sorunca hemen gidin, başvurun. Siz de faydalanın diyorum" dedi.
Deprem korkusu yüzünden ışıkları açık bırakarak uyuduğunu söyleyen Mikail Keleş'in torunu Ayşe Keleş ise şöyle konuştu: "Depremde korkuyordum. Arada sırada televizyonu açıp uyuyordum. O sırada korkmam diye lambaları açık bırakıyordum. Şimdi daha güzel bir odam var. Odamda rahat rahat yatıyorum. Işıkları açmıyorum. Siz de başvurun, benim gibi çocuklarınız korkmasın. Talep anne babalardan, yarısı devletten"