Yaş 70 iş bitmiş diyenler utansın: 90 yaşında seks bağımlısı oldu
İngiltere'de 2023 yılında 80'li yaşlarındaki 4 seks bağımlısının tedavi edildiği açıklandı. Ancak hemen şaşırmayın çünkü son 5 yılda seks bağımlılığı tedavisi gören biri 90'lı yaşlardaki tam 136 hastanın daha tedavi olduğu ortaya çıktı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), 2023 yılında 80'li yaşlarındaki dört seks bağımlısının tedavi edildiğini açıkladı.
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The Sun gazetesinde yer alan habere göre, rakamlara göre, 20'li yaşlarda olanlara kıyasla 80 yaş ve üzeri daha fazla kişinin "aşırı dürtüleri" ile bağlantılı sorunları olduğu tespit edildi.
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NHS Digital'e göre geçen yıl 30 erkek ve yedi kadın seks bağımlılığı nedeniyle tedavi gördü. Ortalama yaş 57 iken, 20'li yaşlarda sadece üç kişinin tedavi gördüğü belirlendi.
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Son beş yıl içinde biri 90'lı yaşlarında olmak üzere toplam 136 seks bağımlısının tedavi edildiği öne sürüldü. Seks bağımlıları, tüm zamanlarını seks yaparak veya seks yapmak isteyerek geçirebilirler. Bu durum genellikle ilişkilerin bozulmasına yol açmaktadır.
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