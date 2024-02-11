Yaş 70 iş bitmiş diyenler utansın: 90 yaşında seks bağımlısı oldu

Son beş yıl içinde biri 90'lı yaşlarında olmak üzere toplam 136 seks bağımlısının tedavi edildiği öne sürüldü. Seks bağımlıları, tüm zamanlarını seks yaparak veya seks yapmak isteyerek geçirebilirler. Bu durum genellikle ilişkilerin bozulmasına yol açmaktadır.