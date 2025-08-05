YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sona erdi.
Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta yapısını şekillendirecek toplantıda; terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırıldı.
YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI
İletişim Başkanlığı YAŞ kararlarını açıkladı:
32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.