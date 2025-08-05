YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı değişti!

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı YAŞ kararlarını açıkladı:

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.