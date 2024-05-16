Yasa dışı Yahudi işgalciler gıda yüklü tıra saldırdı

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki tırın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırısına uğradığını belirtti. İşgalcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu tırın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.