Yasa teklifi TBMM'de! Türkiye'de emeklilik yaşı değişebilir
2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti iktidarının seçim müjdesi olarak yasalaşan ve yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından şimdi de emeklilik yaşının değişmesi gündemde...
2023'de yürürlüğe giren EYT yasası ile emeklilik şartlarındaki eşitsizlikler daha da belirgin şekle geldi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılar, yaş şartı olmaksızın 5000 ila 5975 prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigorta süresini tamamlayarak emekli olabilme hakkına sahip olabiliyor.
Ancak 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihlerinde sigortalı olanlar için şartlar değişiklik gösteriyor; bu grup, 7000 prim gününü doldurduktan sonra kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli sayılabilecek.
30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emekli sayılacak.
Habertürk’te yer alan habere göre, özellikle bir gün farkla emeklilik süresi 20 yıl uzayan sigortalılar, kademeli emeklilik talebinde bulanabilecek.