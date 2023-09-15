Yasak aşk camda bitti! Yardımına itfaiye yetişti

Bir apartmanın üçüncü katındaki dairelerinin balkonunda çift kavga ederken kadının yasak aşk yaşadığı adam ise pencereden sarkıttığı çarşayla aşağıya inmeye çalıştı. Pencerenin pervazında bekleyen adamın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünenlerin durumu polise haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.