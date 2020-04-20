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  3. 20 Nisan 2020 08:55

Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 

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Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü

İSTANBUL
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu.  

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Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü

ANKARAK
ısıtlamanın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçlar trafiğe çıktı.

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Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İzmir'de polis ekipleri işlek yerlerde denetim yaptı.

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