Yasak bitti vatandaş sokağa döküldü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İSTANBUL
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu.
ANKARAK
ısıtlamanın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçlar trafiğe çıktı.