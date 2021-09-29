Yasaklar 1 Ekim'de kalkıyor: İşte İstanbul'un Tabiat Parkları
lke genelinde İstanbul dahil çok sayıda ilde orman yangınlarını önlemek amacıyla mesire alanlarına giriş ve ormanda piknik, mangal yapmak yasaklanmıştı. İstanbul Valiliği de ormanlara girişi yasağını 30 Eylül'e kadar uzatmıştı. Aksi yönde bir karar alınmadığı takdirde 1 Ekim'de tabiat parkları, mesire alanları ve ormanlara giriş serbest olacak. İşte bu sonbaharda gezmeniz gereken her biri birbirinden güzel ve kendine has özellikte İstanbul'un 25 tabiat parkı..
Tabiat Parkı, kelime anlamı olarak bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları olarak tanımlanıyor. Tabiat Parkları dosyamızda, İstanbul'un 25 tabiat parkını, bu tanımlamayı hak eden özellikleri ile bulabilirsiniz.
AVCIKORU TABİAT PARKI / ŞİLE - ÇEKMEKÖY
2011 yılında ilan edilen Avcıkoru Tabiat Parkı, ismini yakınında bulunan köyden almıştır. Yaklaşık 649 hektarlık bir alana sahip tabiat parkında genel olarak hakim tür meşedir. Alan zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Alanın kuzeybatısında maden çukurunda oluşmuş yapay bir gölet mevcuttur.
Nisan 2019 itibariyle yeniden işletmeye açılan parkta 8 parkur ile Türkiye'nin en büyük survivor parkuru hizmete başlamıştır. Çocuklar 34 ayrı şişme oyun ünitesi ile oyun parkı hizmet de vermektedir.
AYVATBENDİ TABİAT PARKI / EYÜP
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Ayvatbendi Tabiat Parkı, ismini III. Mustafa zamanında (1765) inşa edilen Ayvat Bendi’nden almıştır.
Ayvatbendi Kağıthane Deresi’nin bir kolu olan Ayvat Deresi üzerinde inşaa edilmiştir. Yaklaşık 50 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere yapılan Kırkçeşme Su Yolu’nun bir bölümü alan içerisinde kalmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, büfe, çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Alanda mevcut orman yolları ve patikalar üzerinde koşu veya yürüyüş yapılabilir, bisiklete binilebilir.
BENDLER TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Bentler Tabiat Parkı, ismini alanın kuzeyinde yer alan Valide Sultan Bendi ve II. Mahmud Bendi’nden almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve Taksim Suyu Bentleri adıyla anılan Valide Sultan Bendi, 1796; Sultan II. Mahmud Bendi (Yeni Bend) ise 1839 yılında inşaa edilmiştir.
Tabiat Parkı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Iskara Bendi ve tarihi çeşmeler de bulunmaktadır. Yaklaşık 16 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir. Valide Sultan Bendi bitişiğinde anıt ağaç olarak tescil edilen 269 yaşında Çınar (Platanus orientalis) mevcuttur. Belgrad Ormanı ana giriş kapısı ve Kurtkemeri Giriş kapısı olmak üzere 2 noktadan giriş sağlanmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik büfe ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.