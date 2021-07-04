Yasaksız ilk pazar gününden normalleşme manzaraları

"EGE KIYILARINDA DA TATİLİMİZİ YAPIYORUZ, TUNCELİ ORALARI ARATMIYOR"

İsveç’ten geldiklerini aktaran Sinan Emek ise kaldıkları ülkenin soğuk olduğunu dile getirerek, "Kendi memleketimize geldik. Çok güzel bir havuz. Biz Ege kıyılarında da tatilimizi yapıyoruz. Oraları aratmıyor, her yönüyle güzel bir yer. İnanılmaz bir sıcaklık var, ailecek geldik, hep beraber serinledik. Yedik, içtik, eğlendik ve dinlendik. Gerçekten çok güzel" diye konuştu.