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  4. Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu

Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetimizin 99. yılı yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. İşte yurttan Cumhuriyet Bayramı manzaraları...

Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu - Resim: 1

29 Ekim Cumhuriyet Kutlamaları tüm yurtta coşkuyla sürüyor.

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Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu - Resim: 2

Kutlamalarının en coşkulu geçtiği yerlerden biri İzmir. Törenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı.

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Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu - Resim: 3

Sabahın erken saatlerinde İzmirliler meydanı doldurdu. Ellerinde türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

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Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu - Resim: 4

İşte yurt genelinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu kareleri...

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