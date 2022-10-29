Yaşasın Cumhuriyet! Yurdun dört bir yanında 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetimizin 99. yılı yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. İşte yurttan Cumhuriyet Bayramı manzaraları...
29 Ekim Cumhuriyet Kutlamaları tüm yurtta coşkuyla sürüyor.
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Kutlamalarının en coşkulu geçtiği yerlerden biri İzmir. Törenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı.
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Sabahın erken saatlerinde İzmirliler meydanı doldurdu. Ellerinde türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.
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İşte yurt genelinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu kareleri...
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