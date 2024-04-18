Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti
Antalya’da içinde 100 bin TL’si bulunan poşeti halk otobüsünde unutan tır şoförünün imdadına, otobüsün şoförü yetişti. Halk otobüsü şoförü koltuktaki poşeti muhafaza alıp parayı teslim ederken, parasına kavuşan tır şoförü meslektaşına, "Allah tuttuğunu altın etsin" dedi.
Kaynak: İHA
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü Hakan Demirel (31), içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu.
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Gitmek istediği noktaya gelen Demirel, poşeti koltukta unutup durakta indi. Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi.
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Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu. Otobüsteki koltukları kontrol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta poşeti muhafaza altına aldı, tekrar iletişime geçilen meslektaşına teslim etti.
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