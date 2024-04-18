Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti

Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu. Otobüsteki koltukları kontrol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta poşeti muhafaza altına aldı, tekrar iletişime geçilen meslektaşına teslim etti.