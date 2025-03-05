Yaşasın iyi insanlar ölmemiş: Kuyumcunun 100 bin TL fazla ödediği parayı iade etti



İHA muhabirine konuşan H.Ö., "Araba almak için altınlarımızı 3 farklı sarrafta bozdurduk. Parayı hiç saymadan Ankara'ya gittik. Orada poşeti açınca 100 bin lira fazla olduğunu fark ettik. Bu para bizim değil dedik ve hemen iade etmek için kuyumcuları dolaştık. Güvenlik kameralarından tespit edildi ve bizde emanet olan bu parayı sahibine teslim ettik" dedi.