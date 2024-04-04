''Yaşın küçük sana oy vermezler'' dediler ama 20 yaşında seçimlerden zaferle çıktı

Yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakan Mustafa Doğan, “Bana ‘yaşın küçük sana oy vermezler’ demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve ‘genç, dinamik muhtarımız’ diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar” dedi.