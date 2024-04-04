''Yaşın küçük sana oy vermezler'' dediler ama 20 yaşında seçimlerden zaferle çıktı
31 Mart yerel seçimlerinde Bartın'da yaşadığı köyden muhtar adayı olan, komşularının, akrabalarının "yaşın küçük sana kimse oy vermez" dediği 20 yaşındaki genç seçimlerden zaferle çıktı...
Kaynak: DHA
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 100 haneli Şirinler köyünde 20 yaşındaki Mustafa Doğan muhtar seçildi.
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Yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakan Mustafa Doğan, “Bana ‘yaşın küçük sana oy vermezler’ demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve ‘genç, dinamik muhtarımız’ diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar” dedi.
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Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.
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