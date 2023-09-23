Yaslandığı tel çit koptu; 10 metreden düşerek öldü

Aynı yerde direksiyon sınavına giren bir kişi, "Biz sınavdaydık, arkadaşımız sınav sırasını beklerken kursiyerleri izliyor. Demirlere yaslanıyor, o sırada aşağı düşüp vefat ediyor. Sınav sırasını beklerken demirle birlikte aşağı düşüyor" dedi.