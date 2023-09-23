Yaslandığı tel çit koptu; 10 metreden düşerek öldü
İstanbul Bayrampaşa'da direksiyon sınavı için sıra beklerken yaslandığı tel çitlerin kopması sonucu 10 metreden düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, saat 09:10 sıralarında meydana geldi. Altın Tepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde direksiyon sınavı için sıra bekleyen A.T. (32), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının tel çitine yaslandı.
ÇİTLE BİRLİKTE AŞAĞI DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre, tel çitin kopmasıyla A.T. aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar A.T.'ye müdahale ederek yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyarak gelen T.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası A.T.'nin cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından ambulansa alınarak kaldırıldı.
Aynı yerde direksiyon sınavına giren bir kişi, "Biz sınavdaydık, arkadaşımız sınav sırasını beklerken kursiyerleri izliyor. Demirlere yaslanıyor, o sırada aşağı düşüp vefat ediyor. Sınav sırasını beklerken demirle birlikte aşağı düşüyor" dedi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
A.T.'nin yaslandığı çitin kopmasıyla aşağı düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.