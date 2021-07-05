Yaşlanmak nedir bilmiyor: 72 yaşında ama görünüşüyle görenleri şaşırtıyor
Dünyaca ünlü tasarımcı Vera Wang, 72. yaş gününü kutlarken genç görünümü ile adeta 20'lik kızlara taş çıkartıyor.
Yaşlanma duygusu her insan için korkulu bir rüya. Ancak bazı insanlar var ki yıllara meydan okuyarak yaşlanmaya karşı koyuyor. İşte o isimlerden birisi de ikonik tasarımcı Wera Vang.
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27 Haziran'da 72 yaşına giren ünlü gelinlik tasarımcısı Vera Wang, yıllara meydan okuyan pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
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Ünlü tasarımcı, neon sarısı bir elbise ile fotoğraflarda görülürken genç görünüşüyle de hayranlarını yeniden şaşırtmayı başardı.
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Wang sosyal medyadan paylaştığı doğum günü görüntüleriyle hayranlarının beğenilerini ve yorumlarını topladı.
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