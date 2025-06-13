Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.S. (29), N. K. (23) ve H.A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.