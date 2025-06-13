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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, darp edilip öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki A.C.'ye yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan A.C., evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.S. (29), N. K. (23) ve H.A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

İşkence anı cep telefonuyla kaydedilmiş
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.

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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

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