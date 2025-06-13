Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler! İşkence görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, darp edilip öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki A.C.'ye yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı.
10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan A.C., evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.S. (29), N. K. (23) ve H.A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.
İşkence anı cep telefonuyla kaydedilmiş
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.
Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.