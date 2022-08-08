Yaşlı aylığı, engelli, evde bakım parası... Hepsi zamlandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine hem nakdi yardım hem de barınma ve gıda yardımı yapıyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara ile sosyal güvencesi olmayan yaşlılara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş son olarak 2 bin 88 liraya yükseldi. Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.