Yaşlı aylığı, engelli, evde bakım parası... Hepsi zamlandı!
Yaşlı aylığı, engelli, evde bakım parası yüz binlerce kişi aldıkları destek ödemeler de yükseltildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine hem nakdi yardım hem de barınma ve gıda yardımı yapıyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara ile sosyal güvencesi olmayan yaşlılara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş son olarak 2 bin 88 liraya yükseldi. Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.
GIDA KOLİSİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gereksinim sahiplerine sunmuş olduğu yardım hizmetlerinden biri de kuru gıda yardımı. İçerisinde 15 kalem ürünün olduğu kuru besin kolisi, sosyal güvencesi olmayan, hane geliri net asgari ücretten fazla olmayan, 65 yaşını tamamlamış muhtaç vatandaşlara veriliyor. Bu yardım 81 ilde gerçekleşiyor. Bunun için de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurmak yeterli.
HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar da var. Bunlar şöyle:
-Aylık alanın vefatı
-Muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması
-Yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması
-Aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir.