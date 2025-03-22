Yaşlı kadına 2 milyonluk tuzak: Dolandırılığını polisten öğrenince anladı

Olay, 13 Mart'ta, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. A.U., telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile avro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.