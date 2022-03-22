Yaşlı kadına bakıcı işkencesi! Görüntüler kan dondurdu
İstanbul'da, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının işkencesine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler ''boksör travması'' olarak tanımlandı. 5 yıl hapis cezası verilen bakıcı kadının ''iyi hal indirimi'' uygulanarak tahliye edilmesi tepki çekti.
İstanbul'da, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Müzeyyen D., bakıcısının dehşetine uğradı. Kızı Hatice U., annesindeki izleri görünce doktora götürdü. Şişlikler, 'boksör travması' olarak tanımlandı. Eve gizli kamera yerleştiren Hatice U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre vicdanları sızlatan olay, geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı bakıcı Merjen A., 4 yıldır bakıcılığını üstlendiği 80 yaşındaki kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki, yaşlı kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.
"DENGESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN"
Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram, aslında geçen yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu. Ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki kızı Hatice U., annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar. Yaşlı kadın, hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta "boksör travması" olarak tanımlandığını söyledi.
Hatice U. eve gizli kamera yerleştirince vahşet kameraya yansıdı. Hatice U. hemen polise giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Merjen A., özrü kabahatinden büyük savunmasıyla suçunu kabul etti.