Yaşlı kadına bakıcı işkencesi! Görüntüler kan dondurdu

"DENGESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN"

Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram, aslında geçen yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu. Ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki kızı Hatice U., annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar. Yaşlı kadın, hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta "boksör travması" olarak tanımlandığını söyledi.