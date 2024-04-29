Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı
Adana'da, otobüsün kapısını açık bırakarak yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne neden olan şoför tutuklandı.
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24 Nisan’da Hatice S. (75) hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.
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Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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