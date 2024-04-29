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  4. Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı

Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı

Adana'da, otobüsün kapısını açık bırakarak yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı - Resim: 1
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Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı - Resim: 2

24 Nisan’da Hatice S. (75) hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.

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Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı - Resim: 3

Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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Yaşlı kadının otobüsten düşerek ölümüne sebep olan şoför tutuklandı - Resim: 4

Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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