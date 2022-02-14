''Yastık altı altın'' sistemine katılanlara düşük faizli kredi müjdesi
Yeni ekonomi paketinde yer alan yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik sistemin ayrıntıları belli oldu.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cumartesi günü açıkladığı yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamındaki detaylar netleşmeye başladı.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in edindiği bilgilere göre finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak.
Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat ve teyit sistemi oluşturulacak. Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek
Çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açması uygulaması 1 Mart'tan itibaren başlatılacak. Örneğin, Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.