''Yastık altı altın'' sistemine katılanlara düşük faizli kredi müjdesi

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat ve teyit sistemi oluşturulacak. Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek