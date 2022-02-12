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  4. Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek

Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik tedbir ve destek paketini açıkladı. Bakan Nebati, yaklaşık 5 bin ton yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilecek yeni modelin detaylarını ilk kez paylaştı.

Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek - Resim: 1

Bakan Nebati'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladığı paketin içeriğinde yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenleme de var.

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Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek - Resim: 2

Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek.

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Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek - Resim: 3

Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.

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Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek - Resim: 4

Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.

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