Yastık altı altınlar için yeni uygulama: 81 ilde altın teslim noktası belirlenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik tedbir ve destek paketini açıkladı. Bakan Nebati, yaklaşık 5 bin ton yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilecek yeni modelin detaylarını ilk kez paylaştı.
Bakan Nebati'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladığı paketin içeriğinde yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenleme de var.
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Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek.
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Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.
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Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.
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