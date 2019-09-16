Yatağında oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, pencereden düştü

Ağır yaralanan minik çocuk, ailesi tarafından otomobil ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.Başak Cemre'nin acılı ailesi, bu sabah küçük çocuğun cenazesini almak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Yapılan otopsisinin ardından Başak Cemre'nin cenazesini teslim alan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.