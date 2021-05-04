Yatak odasında yılan paniği
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.
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Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi.
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Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
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Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.
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