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Yatak odasında yılan paniği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.

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Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi.

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Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

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Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.

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