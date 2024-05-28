''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti
Bolu'da ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek bıçakla kendine zarar veren şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi.
Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan L.Ü. (39), öğle saatlerinde İmaret Meydanı'na geldi. L.Ü., geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek intihar edeceğini söyledi. Üzerindeki tişörtü çıkaran L.Ü., yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi.
Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.
"Yavrularım aç ne yapayım?"
İntihar etmeye kalkışan L.Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.