''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti

"Yavrularım aç ne yapayım?"

İntihar etmeye kalkışan L.Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.