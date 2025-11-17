  1. Anasayfa
  4. Yaya geçidince bir çocuğa çarpıp öldüren trafik canavarı aracını bırakıp kaçtı!

Yaya geçidince bir çocuğa çarpıp öldüren trafik canavarı aracını bırakıp kaçtı

Adana'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki bir çocuk kendisine bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybederken Mercedes marka lüks otomobilin sahibi olacak trafik canavarı ise aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Kaynak: İHA
Korkunç kaza, saat 09.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 

İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki M.Ç.'a çarptı. 

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, kazadan sonra yaya olarak kaçtı. 

