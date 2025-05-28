Yaya geçidinde 2 kardeşi öldüren trafik canavarına indirimli ceza iptal edildi

Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında, N.Ç.'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve yaya geçidindeki çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca N.Ç.'in sosyal medyada paylaştığı aracıyla hız yaptığı videolardan birinde 180 kilometre hızla gittiği görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.