Yaya geçidinde 2 kardeşi öldüren trafik canavarına indirimli ceza iptal edildi
Mardin'de yaya geçidinde biri 10 diğeri 11 yaşındaki iki kardeşe çarparak ölümlerine yol açan trafik canavarı hakkında verilen ve kamuoyunda büyük tepki çeken indirimli 7 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından az bulunarak bozuldu.
Kaza, 14 Temmuz 2024'te akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. N.Ç.'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İ.B. ile O.D.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında, N.Ç.'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve yaya geçidindeki çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca N.Ç.'in sosyal medyada paylaştığı aracıyla hız yaptığı videolardan birinde 180 kilometre hızla gittiği görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.
N.Ç.'in 'Taksirle öldürme' suçundan yargılandığı Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Şubat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasında, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; N.Ç.'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Mahkeme heyeti N.Ç.'e 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis verdi ardından cezayı artırdı. 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan N.Ç.'e, yargılama sürecindeki tutumu nedeniyle indirim uygulandı. N.Ç. 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu. Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, verilen cezanın az olduğunu belirterek kararı bozdu. Dosya yeniden Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.