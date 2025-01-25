Yayaya yol vermediği için ceza kesilen trafik canavarı ''pes'' dedirtti

Ceza kesilen sürücülerden biri, ceza miktarını duyunca şaşırarak, “Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti” dedi. Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, “Meşhur mu oluyoruz hayırdır? El mi sallayalım?” ifadelerini kullandı. Başka bir sürücü ise “Camideydim, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman?” diye konuştu.