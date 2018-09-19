Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı
Adnan Oktar örgütünde televizyon ve internet yayınlarının başındaki kişi Ayça Pars, örgütle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.
Örgütteki "bacılar" grubunun en kıdemlisi Ayça Pars, Adnan Oktar'ın nasıl bir sapkın ve saplantılı olduğunu tek tek anlatarak gerçekleri gözler önüne serdi.
Aşık gibi bakmayana işkence'
30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı.