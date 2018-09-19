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  3. 19 Eylül 2018 10:45

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütünde televizyon ve internet yayınlarının başındaki kişi Ayça Pars, örgütle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.

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Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Örgütteki "bacılar" grubunun en kıdemlisi Ayça Pars, Adnan Oktar'ın nasıl bir sapkın ve saplantılı olduğunu tek tek anlatarak gerçekleri gözler önüne serdi.

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Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Aşık gibi bakmayana işkence'
30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı.

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Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Bir bayanı küçük düşürecek her şeyi yapardı. Bu şiddete yüzlerce kez şahit oldum.

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