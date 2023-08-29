Yaz bitti sanmayın! Bayıltıcı sıcaklar için tarih verildi
Yaz aylarına veda etmeye hazırlanırken, Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların başlayacağını açıklasa da uzmanlar yeni bir sıcak hava dalgası için tarihi verdi. Bu sefer El Nino sıcakları geliyor...
Küresel sıcaklık değerlerindeki artışa iklim değişikliği neden olurken buna bir de Mayıs ayından itibaren Yurt genelinde de aşırı hava olaylarının yaşanmasına neden olan El Nino etkisi eklendi.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino'nun Pasifik Okyanusu'ndaki duların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini söyleyerek öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu ardından 3-4 süre ile tüm dünyaya yayıldığını belirtti.
El Nino etkisinin Türkiye'de son 20 günde görülmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurnaz, "Bu sene eylül ayı epey normalin üstünde sıcak geçebilir, İstanbul'a baktığımızda eylül ayı sıcaklıkları 23-24 derece beklenir ancak biraz daha sıcak, 25-26 derecelerde bir eylül ayı geçireceğiz. El Nino'nun Türkiye'ye bir faydası yağış getirecek olması, geçen seneki kuraklığı yaşamayacağımızı umuyoruz" dedi.
Kurnaz, gelecek yılın yaz mevsimine kadar Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgede yağışın biraz daha artmasını beklediklerini ancak ocak ayında İstanbul'a kar yağmasını beklemediklerini çünkü hava sıcaklığının kar yağacak kadar düşmeyebileceğini ifade etti.