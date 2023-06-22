Yaz buraya uğramadı! Haziran ayında 3 metre kar

VARİLLERLE ATEŞ YAKIYORLAR

Bu arada son yılların en yağışlı haziran ayını yaşayan Kars'ta havalar da bir türlü ısınmadı. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kent merkezinde dışarıda oturmak zorlaştı. Sıcağa hasret kalan vatandaşlar, akşam saatlerinde kışlık kabanlarıyla dışarı çıkabiliyor. Yağmur ve soğuk hava sebebiyle bölge halkı, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bazı kafelerde ise ateş yakılarak, müşterilerin ısınması sağlanıyor. Varil başında ısınan Ayhan Demiral, haziran ayında yağışlar sebebiyle havaların ısınmadığını söyledi. (DHA)