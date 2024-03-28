Yaz erken geliyor! Nisan'da sıcaklık 30 dereceleri görecek

Önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İki gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve 5 gün daha devam edecek. Bugünlerde Libya üzerinden geliyor sonraki günlerde Cezayir üzerinden gelecek. Bugün sıcaklıklar Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Ege'de 26 dereceye kadar çıktığı yerler oldu.